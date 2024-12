Sport.quotidiano.net - Pisa sfida il Bari: Inzaghi punta alla Serie A con una vittoria decisiva

I campionati non si vincono solo in primavera, ma si possono anche conquistare partendo da lontano e il, di fieno, ne ha già messo tanto in cascina. Contro il, mentre il Sassuolo sarà ospite del Frosinone e lo Spezia della Sampdoria, la squadra dipotrebbe mettere pressione alle avversarie e ladi stasera alle 20.30 rappresenta un altro apmento importante. Battere i pugliesi significherebbe mettere ancora più distanza con il quarto posto. "Non bisogna dimenticare che ci sono anche gli avversari. Sarebbe però un peccato arrivare terzi con dieci punti sulla quarta e non andare inA. Noi però non dobbiamo pensarci ma dobbiamo pensare di fare il nostro percorso. Abbiamo il grande vantaggio di giocare davanti al nostro pubblico", è il monito del tecnico nerazzurro che riporta tutti coi piedi per terra.