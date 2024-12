Pil italiano 2024 | crescita dello 05% grazie a consumi ed esportazioni

Quotidiano.net - Pil italiano 2024: crescita dello 0,5% grazie a consumi ed esportazioni

Il Pilaumenterà0,5% nele accelererà nel successivo triennio, a tassi intorno all'1% in media, sospinto dalla ripresa deie delle. Lo stima Bankitalia nelle proiezioni macroeconomiche, specificando che le stime sono formulate su dati corretti per l'effetto del diverso numero di giornate lavorative, a differenza di quelle elaborate dal Mef e diffuse nel Psb a settembre. Per confrontare le stime di Bankitalia con quelle del Mef occorre quindi fare riferimento alle stime non corrette per l'effetto del diverso numero di giornate lavorative pari a +0,7% rispetto al +1,0 nel quadro del Psb. Banca d'Italia stima "che l'inflazione rimanga contenuta, collocandosi all'1,1 per cento nella media dell'anno in corso, all'1,5 nel successivo biennio e al 2 per cento nel 2027".