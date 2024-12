Ilrestodelcarlino.it - Pellegrinaggio a Bologna, tra Giubileo e turismo

, 13 dicembre 2024 - Domenica 29 parte ilUrbano, un itinerario di fede e cultura in in occasione del2025. Una data non casuale quella del 29 dicembre perché in quel giorno prenderà il via, a livello diocesano, l’anno giubilare. Proposto dall’Arcidiocesi in collaborazione con la FondazioneWelcome, il percorso, pensato per pellegrini e turisti, vedrà la visita a sei chiese del centro come la Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano, la chiesa dei Santi Vitale ed Agricola, il Complesso delle Sette Chiese, la Basilica di San Petronio, il Santuario di Santa Maria della Vita, a Cattedrale di San Pietro, più il Santuario della Beata Vergine di San Luca, tappa conclusiva dele insieme nuovo punto di partenza. L’itinerario è pensato per chi desidera conoscere e vivere una città ricca di arte e fede, offrendo un’esperienza culturale e spirituale innovativa, articolata in cammini, soste e momenti di condivisione.