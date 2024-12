Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, venerdì 13 dicembre 2024: le previsioni segno per segno

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi13? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi13:ArieteCari Ariete, quando le aspettative sono alte, capita che la realtà sia poi deludente, così come ci sono giorni in cui la strada sembra priva di ostacoli. Raggiungere il successo non è una cosa facile, ma voi riuscirete a completare il vostro lavoro entro la scadenza prefissata. Abbiate fiducia e metteteci impegno.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, tanti eventi interessanti per voi, questo lo si deve all’allineamento dei pianeti.