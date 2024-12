Quotidiano.net - Nubifragio a Roma, traffico in tilt e caos in città

Leggi su Quotidiano.net

in, disagi e. Un violentosi sta abbattendo in questi minuti sumandando in paralisi molte delle principali arterie stradali, già in difficoltà a causa dello sciopero dei mezzi pubblici. Divere strade sono allagate, in particolare nell'area sud della Capitale. Segnalati anche incidenti stradali e auto ferme. Particolarmente caotica la situazione nel centro storico, tra Colosseo, Circo Massimo e lungotevere, ma anche nell'area nord-ovest della