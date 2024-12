Agi.it - "Non l'ha soccorsa perché turbato dall'incidente". Ai domiciliari il camionista che ha ucciso una donna a Milano

AGI - Lascia il carcere di San Vittore e va agli arrestiFrancesco Monteleone, il 24enne autista del camion che ha travolto ela 34enne peruviana Rocio Espinoza Romer, davanti ai suoi figli di un anno e mezzo che erano sul passeggino, mercoledì mattina, in viale Renato Serra, a. Lo ha deciso il gip Alberto Carboni davanti al quale Monteleone ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere nell'udienza di convalida dell'arresto per omicidio stradale aggravatoa fuga. A carico del giovane, assistito'avvocato Roberto Tournier, il pm Paola Biondolillo aveva chiesto l'applicazione della misura cautelare in carcere. "Non mi sono accorto", aveva detto il ragazzo rilasciando dichiarazioni spontanee alla polizia locale quando è stato rintracciato nella cava di Arluno dopo l'stradale in cui ha perso la vita la