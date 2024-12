Metropolitanmagazine.it - Nicholas Hoult ha lavorato con 5.000 topi sul set di Nosferatu

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Lavorare con un terrificante vampiro non è stata la parte più inquietante della realizzazione diper. Il candidato per due volte al Golden Globe ha confermato che c’era un “grande budget per i” per il film horror diretto da Robert Eggers, con scene che lo hanno costretto a farsi strada tra più di 5.000 “incontinenti“. “Penso che avessimo circa 5.000 ratti“, ha detto al The Graham Norton Show. “Alcuni di loro erano anche addestrati. E io ero tipo, ‘Non avresti potuto addestrarli tutti.’ Solo alcune sacche di loro che erano addestrate”. “Ed eranoincontinenti, quindi puzzavano un po’. Ho sentito qualcun altro dire che erano incontinenti, sembrava intelligente. Hai ragione, sono solo. Fanno pipì e cacca ovunque. Fortunatamente, ho dovuto solo guadarli”.