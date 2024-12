Zonawrestling.net - Liv Morgan celebra le sue vittorie nel 2024:”Sono la più grande Campionessa femminile di tutti i tempi”

Leggi su Zonawrestling.net

La WWE Superstar, Liv, ha recentemente ricevuto un prestigioso riconoscimento per le sue performance nel.Durante il Busted Open Holiday Party, Livè stata incoronata wrestlerdell’anno. Dopo aver saltato quasi metà del 2023 a causa di un infortunio, Livha fatto un ritorno elettrizzante alla Royal Rumble. Successivamente, ha intrapreso i suo “Revenge Tour”, togliendo tutto a Rhea Ripley, incluso Dominik Mysterio e i Judgment Day.ha poi conquistato il Women’s World Championship contro Becky Lynch e, da allora, ha affermato più volte di aver “ritirato The Man“.La stella dei Judgment Day ha tenuto un discorso in cui ha ringraziato il team di Busted Open per aver riconosciuto il suo incredibile percorso nel:“Grazie mille, mille, mille volte per avermi riconosciuta e onorata come la miglior wrestlerdel