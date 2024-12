Ilnapolista.it - Le società calcistiche potrebbero usare le tasse delle scommesse online per rifare gli stadi (Il Giornale)

Ilha lanciato la seguente indiscrezione: tassare lee girarne una parte alledi calcio pergliin vista di Euro 2032. Sarà possibile la “convivenza” tra gioco d’azzardo esportive come accade in Premier League?Lei profittipergliIl quotidiano scrive nell’edizione odierna:C’è un emendamento alla Finanziaria che prevede un prelievo sulla raccoltaper finanziare interventi infrastrutturali di ristrutturazione degli, su cui dovrebbe esserci l’ok della maggioranza di governo. Ma come far convivere gioco d’azzardo e finanziamenti allesportive, come accade in Premier? C’è divieto ai club di ottenere ricavi dalla pubblicitàdiper contrastare la ludopatia; un divieto previsto dal decreto Dignità che la maggioranza vorrebbe abolire attraverso la cancellazione della dicitura “anche indiretta”, con un emendamento firmato da Claudio Lotito.