Calciomercato.it - La replica di Lotito alle pesanti offese olandesi: “Partono dall’Italia”. Interviene anche l’ambasciatore

Le dichiarazioni del presidente della Lazio dopo l’articolo del giornale olandese, che sta facendo discutere non poco: il punto della situazioneL’articolo di Espn Olanda, pubblicato l’11 dicembre 2024, dal titolo ’Avversario dell’Ajax, Lazio: gigante romano dall’ombra nera’, sta facendo discutere non poco. Nel pezzo di Alain van Hilten i biancocelesti vengono, così definiti “un club dalla ricca storia, che porta l’eredità di bizzarri incidenti guidati da un presidente di stampo mafioso”.Ladi: “”.(LaPresse) – Calciomercato.itAd intervenire così è stato addiritturaitaliano nei Paesi Bassi, Giorgio Novello, che ha espresso il suo disappunto per quanto scritto dal giornalista: “Trovo profondamente inappropriato e offensivo l’uso del termine ’mafioso’ in riferimento al Presidente della Lazio, Claudio, Senatore della Repubblica Italiana”, si può leggere su LiberoQuotidiano.