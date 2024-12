Iltempo.it - Ioniq 5 N è pura adrenalina

Leggi su Iltempo.it

Un videogioco. Di quelli adrenalinici che mandano in tilt i ragazzini delle ultime generazioni. Ma qui da dare in mano a un ragazzino non c'è nulla, perché la nuova Hyundai5 N è una vera arma da guerra per piloti esperti. O meglio, per portene godere appieno bisogna avere un background di guida giusto, qualche anno d'esperienza e la capacità di non farsi prendere la mano facilmente. Parliamo di un crossover full electric in grado di erogare una potenza di 650 cavalli e di darli tutti insieme al pari di un dragster alimentato al metanolo. Una bomba iper calorica che è davvero molto divertente da guidare, soprattutto in pista dove se ne posso assaporare con serenità tutte le sfumature senza rischiare nulla. Per le strade comuni è come girare con una rivoltela carica, pronta a scaricare in terra tutta la sua cattiveria e staccare al semaforo qualsiasi cosa nei muova in città su quattro ruote.