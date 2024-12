Zonawrestling.net - Impact 12.12.2024 Money Money Money

La puntata odierna si apre con un promo del campione X-Division, Moose il quale prima attacca verbalmente il TNA World Champion, Nic Nemeth, Joe Hendry e i campioni di coppia, gli Hardys definendoli tutti inferiori a lui.“Il vero senso del discorso è solo uno, io sono e sarò il miglior campione X-Division e il miglior campione presente in TNA”.Moose viene però interrotto da Cody Deaner il quale invita il campione a fare silenzio, per poi ricordare di come lui abbia smarrito la propria strada in passato e ora è tornato sui suoi passi realizzando ciò che la gente gli chiede di fare.Moose, dal canto suo, controbatte dicendo di non aver senso di dar retta a gente patetica come il pubblico presente nel palazzetto.Continua il battibecco tra le parti con Deaner convinto di poter sfidare Moose anche perché spinto dal pubblico del North Carolina.