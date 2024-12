Lanazione.it - Il Corecom della Toscana premia "Pera Toons"

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 13 dicembre 2024 – "", autore emergente che da mesi domina le classifiche dei fumetti e dei libri più venduti per ragazzi,to dal. La cerimonia si terrà venerdì 20 dicembre alle 11,00, presso l'Auditorium di Santa Apollonia, per la settima edizione del premio "Comunicatore toscano dell'anno". Quest'anno, il Comitato regionaleper le comunicazioni ha deciso dunque di assegnare il premio al fumettista e youtuber italiano, vera star del web, Alessandro Perugini, alias, l'autore toscano di Arezzo. Alla cerimonia prenderanno parte il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, il presidente, Eugenio Giani, con il presidente del, Marco Meacci. A moderare gli interventi, Carlotta Agostini, componente del Comitato regionale toscano per le comunicazioni.