Ha ucciso la moglie con 40 coltellate. La Cassazione conferma l'ergastolo

AGNOSINE (Brescia) Ergastoloto inper Paolo Vecchia, operaio di 54 anni di Sabbio Chiese che il 13 settembre 2021 uccise con 40Giuseppina Di Luca, 46 anni, nell’androne della casa di Agnosine dove la donna si era trasferita da poche settimane perché voleva separarsi. I giudici supremi hanno rigettato il ricorso della difesa, rappresentata dall’avvocato Roberto Lancellotti, accogliendolo solo limitatamente all’aggravante dei maltrattamenti nei confronti di una delle figlie minori con riduzione dell’isolamento diurno da sei a tre mesi. Sia in primo, che in secondo grado erano stati riconosciuti la premeditazione e i maltrattamenti nei confronti della vittima e delle figlie Sara e Tania, all’epoca di 20 e 24 anni. Ricevuta la lettera di separazione, l’operaio quella mattina si presentò sotto casa dalla ex e la massacrò.