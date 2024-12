Movieplayer.it - Guy Pearce svela perché non ha più lavorato con Christopher Nolan dopo Memento

Leggi su Movieplayer.it

L'attore Guyhato il motivo per cui non ha piùcon il registail successo di. Guyha rivelato il motivo per cui non ha piùconaver realizzato insieme. L'attore, intervistato da Vanity Fair, ha infatti raccontato che la 'colpa' è da attribuire a un executive che lavorava per Warner Bros. Nessun film diperha iniziato a lavorare con lo studio proprioe la collaborazione ha portato a realizzare progetti come Il Cavaliere Oscuro e Inception. Guy, star di, ha ora rivelato: "Nel corso degli anni mi ha parlato un paio di volte di alcuni ruoli, come in Batman e .