361magazine.com - Grande Fratello, Helena e Zeudi sempre più vicine: coccole e confidenze

, nella casa del reality show è nata un’amicizia speciale tratra le due gieffineAlc’è aria di cambiamenti., dopo aver ricevuto il due di picche da Lorenzo e Javier, si è avvicinata tantissimo a(forse bisessuale). Le due hanno trascorso la serata insieme tra chiacchiere,, grattini e. “Sai che è bello sentirti parlare? Sì, ascoltarti mentre ti racconti. Qualcosa lo sapevo già, ti ho seguita un po’ da fuori. Ho sentito anche del tuo amore con il tuo ex. Come faccio a saperlo? Ne hai parlato con Iago“ ha detto la nuova amica ad.Intanto la loro serata non è passata inosservata aia in casa alsia fuori. In tanti hanato la nuova amicizia. Ecco alcuni dei commenti in rete:“Io ho chiuso subito la regia, sulla 1 ho trovatoche raccontava frammenti di vita meravigliosi a, che pare innamorata di lei”.