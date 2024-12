Sport.quotidiano.net - Gemello si tuffa sul futuro del Perugia: "Voglio andare in vacanza più tardi possibile"

Leggi su Sport.quotidiano.net

inpiù". Lucanon nasconde la sua ambizione. Il portiere biancorosso vuole entrare nei play off e vuole giocarseli fino alla fine. "Perché sono fiducioso, secondo me ilpuò arrivare lontano", aggiunge l’estremo difensore. Il portiere è stato al centro delle attenzioni per qualche prestazione che non ha convinto: coraggioso, efficace, una sicurezza tra i pali, qualche insicurezza, soprattutto a inizio stagione, nelle uscite. "Sono un portiere che rischia, ho fatto qualche errore – spiega– . Ci sono stati gol imputati a me, ma non sono d’accordo. Il giudizio esterno aiuta ma spesso i veri errori sono quelli che noi analizziamo con lo staff che differiscono da quelli che possono vedere i tifosi". Si aspettava di più da se stesso? "Sì, sono onesto mi aspettavo di più – confida– .