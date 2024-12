Florentino festeggia questo venerdì il tradizionale pranzo di Natale con le squadre di calcio e basket

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-13 09:45:14 Giorni caldissimi per iliberico!Fiorentino Perez e modelliE pallacanestro del Real Madrid condivideràa mezzogiorno cibo natalizioe poi i giocatori si recano in diversi ospedali per stare accanto ai più piccoli.Come è successo negli ultimi anni, La partita si svolgerà al Santiago Bernabéu e il momento servirà perché il presidente sia accanto allo staff tecnico e ai giocatori, dopo a primo terzo della stagionelontano da quanto si pensava in termini di rendimento, anche se è anche vero che nelle ultime settimane la situazione sembra essere parecchio migliorata, almeno nel capitolo. Lo stesso non si può dire del.Il presidente approfitta sempre di questi momenti per chiedere unità, nel tentativo di risolvere i problemi e guardare al futuro con ottimismocircostanza che non si è verificata nei primi mesi di quest’anno, in cui dubbi e alcuni momenti di incertezzasono stati i grandi protagonisti.