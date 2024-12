FiberCop In 9 mesi ricavi per 29 miliardi

Quotidiano.net - FiberCop. In 9 mesi ricavi per 2,9 miliardi

, il principale operatore italiano di infrastrutture digitali nato a luglio dallo scorporo dell’intera rete fissa Tim, ha pubblicato per la prima volta i risultati pro-forma stand-alone al 30 settembre 2024, conper 2,9di euro. L’Ebitda normalizzato è pari a 1,6 miiardi di euro. "Siamo ben posizionati per raggiungere l’obiettivo Pnrr in termini di sviluppo della rete Ftth nelle aree del Paese a bassa e media densità e confermiamo il nostro impegno rispetto al piano nazionale per garantire connettività a banda ultra larga al maggior numero possibile di famiglie e imprese italiane" commenta l’ad Luigi Ferraris. "I risultati operativi e finanziari del trimestre, in linea con le nostre aspettative, rappresentano una solida base per continuare a realizzare i nostri significativi programmi di investimento".