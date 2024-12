Rompipallone.it - F1 sotto shock, l’ex pilota scuote il circus: “Ho un cancro”

Leggi su Rompipallone.it

Arriva la terribile notizia comunicata in prima persona dalformula 1. Il mondo rimanealla malattia.Stamane è arrivata una terribile notizia sulFormula 1. Notizia tragica che ha sconvolto tutti gli appassionati dello sport in generale. La veridicità è già stata confermata visto che l’ha dichiarato lui stesso.La notizia in questione riguarda Eddie Jordan, attuale imprenditore ed ex Formula 1. Quest’ultimo ha avvisato tutti sulla sua terrificante malattia.“Mi è stato diagnosticato un”, Eddie Jordan parla della sua malattiaLa terribile rivelazione di Eddie Jordan sta facendo il giro del mondo, in lacrime i sostenitori e chi ha sentito la notizia sulla sua malattia.“Mi è stato diagnosticato un”, Eddie Jordan parla della sua malattia (LaPresse) rompipallone.