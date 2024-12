Thesocialpost.it - Due giovani di 24 e 28 anni ritrovati senza vita in un rudere: morti per asfissia

Leggi su Thesocialpost.it

Issa Loum, di 24, e Mamadou Saliou Diallo, di 28, sono deceduti pernel seminterrato di un edificio in disuso ad Alba. I duesarebbero stati intossicati dal fumo di un braciere improvvisato acceso per proteggersi dal freddo intenso che ha colpito l’Italia in questi giorni.Leggi anche: Nato, Mark Rutte: “L’Europa si prepari alla guerra, tagli il Welfare e aumenti la spesa militare”A dare l’allerta è stato un amico dei ragazzi, che si era recentemente trasferito in Italia. Era a conoscenza del fatto che Issa e Mamadou, impossibilitati a trovare un alloggio nelle strutture di accoglienza locali, avevano deciso di passare la notte nell’edificio abbandonato. Le indagini indicano che la morte dei due sarebbe avvenuta di recente e che si trovavano nelda poco tempo.