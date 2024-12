Sport.quotidiano.net - Derby Modena-Reggiana: Modena cerca il riscatto con Mendes e Defrel in attacco

La vigilia delcomincia a farsi sentire. Sarà una sfida importante e sentita come sempre nel passato, ma che avrà questa volta anche l’esigenza, da parte di entrambe le squadre, di dare finalmente quel colpo di coda che possa rilanciare la propria classifica. Una esigenza in questa occasione sentita forse più dalche, se pur reduce da quattro risultati utili consecutivi, si è fatto superare in graduatoria proprio dallache ha colto, nell’ultimo turno, un successo dal grande peso specifico in quel di Cremona. Ecco dunque che la truppa gialloblu, ancora indel primo acuto esterno stagionale, affronta questo importante appuntamento con la voglia di provare a riscrivere la storia: unvale, a livello numerico, come le altre gare di campionato, ma allo stesso tempo ha un bottino, se conquistato, di carica e autostima senza pari.