Lettera43.it - Delmastro: «Calci nel sedere a chi occupa le case degli anziani. Fiero di essere liberticida»

«Noi vogliamo prendere per la pelle del culo chila casa, dargli uno nele ridare il possesso della casa all’anziano». Lo ha detto Andrea, ospite di Atreju per il dibattito “La via italiana per garantire la proprietà privata”. Il sottosegretario al ministero della giustizia ha poi aggiunto: «Oggi un anziano è terrorizzato che mentre sta in ospedale glino casa e poi aspetta 6-7 anni per lo sfratto e intanto finisce sotto un ponte».Andrea(Getty Images).: «Se il ddl Sicurezza èsonodi esserlo»Durante la kermesse di Fratelli d’Italia, in corso a Roma al Circo Massimo,ha difeso il ddl Sicurezza che, tra le misure, prevede appunto un inasprimento delle pene per chigli immobili: «È? temo di no, ma se fossequel ddl sonodi, per tutelare quell’Italia normale che fino a oggi è stata mortificata e umiliata da una sinistra che difende lo Ius salis».