Così, con Cdp, l’Italia spinge il business in Africa secondo il Piano Mattei

La Bancana di Sviluppo (AfDB) e la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Istituto Nazionale di Promozione del, hanno firmato un accordo di attuazione per la cooperazione attraverso la piattaforma di investimento Growth and Resilience Platform for(GRAf). Questo accordo, siglato il 5 dicembre a Rabat, segna una nuova fase della strategia italiana in, concretizzando un percorso avviato con il, presentato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni al G7 del 2022.Unstrategico che entra nel meritoCon ilha tracciato un’ambiziosa road map per rafforzare il partenariato con l’, basata su tre pilastri principali: cooperazione energetica, sicurezza e stabilità, e scambi culturali e scientifici. Tuttavia, ciò che emerge con forza in questa nuova fase è il passaggio da una visione strategica generale a interventi concreti che coinvolgono strumenti statali e collaborazioni con il settore privato.