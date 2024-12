.com - Cose che so essere vere, Giuliana De Sio e Valerio Binasco protagonisti all’Ambra Jovinelli

Leggi su .com

De Sio eal Teatro Ambraconche so: in scena la pièce di Andrew Bovell, nella traduzione di Micol Jalla, per la regia diDall’11 al 22 dicembre va in scena al Teatro Ambra(qui il sito internet ufficiale) lo spettacoloche so(Things I Know to Be True) di Andrew Bovell, nella traduzione di Micol Jalla, per la regia diDe Sio esono idi questo toccante, divertente e coraggioso dramma che ruota intorno alla storia di una famiglia e di un matrimonio. Insieme a loro, nel primo allestimento italiano del potente testo di Bovell, Fabrizio Costella, Giovanni Drago, Giordana Faggiano, Stefania Medri. Le scene e le luci sono di Nicolas Bovey, i costumi di Alessio Rosati, il suono di Filippo Conti, video e pittura di Simone Rosset.