Liberoquotidiano.it - "Cosa mostrano le immagini di Ramy". Video esclusivo, Cruciani a valanga: ovazione in studio | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

A Dritto e rovescio, su Rete 4, Paolo Del Debbio mostra ildell'inseguimento che ha portato alla morte del 19enneElgaml in via Ripamonti, a Milano, e che ha scatenato la rivolta degli immigrati di prima e seconda generazione nel quartiere Corvetto. Nellesi vede la gazzella dei carabinieri dietro la moto lanciata a tutta velocità con un 22enne tunisino alla guida e, dietro di lui, il giovane di origini egiziane poi deceduto. Secondo il tunisino, lo scooter sarebbe stato speronato dalla vettura delle forze dell'ordine. Per questo motivo attualmente sono sotto indagine proprio i carabinieri. Queste, riflette Giuseppeinda Del Debbio, "sono molto significative perché ciuna, anzi due cose". Innanzitutto, spiega il conduttore de La Zanzara su Radio 24, "che tutto questo non sarebbe successo e questo ragazzo non sarebbe morto se quel ragazzo là che guidava la moto si fosse fermato all'alt dei carabinieri o comunque se si fosse fermato davanti alle sirene spiegate dei carabinieri.