Correa da oggetto misterioso dell’Inter… A giocatore quasi ritrovato!

Joaquinsembra aver intrapreso quel percorso utile ad una rinascita in termini calcistici. Quest’anno l’argentino è determinato a scalare le gerarchie di Simone Inzaghi e riconquistare un posto in Nazionale.INIZIO BOMBA – Joaquinapproda, in prestito all’Inter, nel 2021, primo anno di Simone Inzaghi. È lo stesso allenatore piacentino a chiedere il fantasista alla dirigenza nerazzurra. Nella stagione 2021/2022, al suo esordio con la maglia dell’Inter, contro il Verona, sigla una doppietta. In quella partita segnerà prima un gran goal di testa su cross di Darmian, poi con un sinistro dal limite mette a segno il definitivo 3-1. Da quel momento in poi collezionerà 12 presenze da titolare, 6 goal ed 1 assist. Nella stagione dopo 2022/2023 Joaquinsi perde definitivamente, tanto da essere ceduto in prestito al Olympique Marsiglia.