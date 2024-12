361magazine.com - Confessione Reporter: le anticipazioni di sabato 14 dicembre

: ultimo appuntamento del 2024. Ledi1414, in seconda serata, su Retequattro, ultimo appuntamento del 2024 con «» e Stella Pende: la quarta puntata affronta il delicato tema dei Figli di nessuno, bambini, oggi adulti, le cui madri hanno deciso di non crescere.Il tema delle origini biologiche, in Italia è particolarmente delicato. Una sentenza della Corte di Cassazione (1946/2017) ha stabilito che a partire dai 25 anni di età, una persona può chiedere al Tribunale dei minori se la propria madre biologica desideri conoscerlo: la donna, nella massima tutela e riservatezza, può rifiutare o accettare.In Italia, però, manca un servizio di accompagnamento che protegga adeguatamente sia i figli adottati sia i genitori di nascita.