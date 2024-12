Messinatoday.it - Concerti estivi, Ultimo verso la data bis allo stadio "Scoglio"

Manca l'ufficialità ma sono in corso valutazioni per labisFrancodi. L'artista romano sarà di scena venerdì 18 luglio 2025 con il sold out quasi raggiunto. Gli organizzatori hanno richiesto al Comune ottenendo un primo sì l'ipotesi di un "raddoppio" per sabato 19.