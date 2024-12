Cultweb.it - Chi sono le migliori amiche di Taylor Swift?

Leggi su Cultweb.it

La popstar americanaè nota non solo per la sua musica di successo, ma anche per la sua cerchia dimolto stretta. Queste donne, provenienti da mondi diversi come la moda e il cinema,diventate una presenza costante nella vita della cantante, offrendole sostegno, affetto e complicità. Ma chiqueste giovani donne che fanno parte della cosiddetta “squad” di?Tra lepiù strette spicca, senza alcun dubbio, Blake Lively. L’attrice, moglie di Ryan Reynolds, è diventata un punto di riferimento fondamentale per la cantante che si è trasformata in una sorta di zia pop per i figli di Blake.. Le due siconosciute nel 2015 e da allora non sipiù separate. Blake è sempre presente ai concerti di, la sostiene sui social media e le organizza sorprese indimenticabili.