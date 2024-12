Ilgiorno.it - Casaletto Ceredano, cercavano di entrare nelle abitazioni: arnesi da scasso in auto, fermati

(Cremona) – “Quattro persone hanno cercato diin casa di mia madre. Si sono allontanate su un’bianca. Prima hanno suonato alle porte di altre case”. La telefonata, puntuale e con l’indicazione dell’usata da questi sconosciuti è arrivata precisa, mercoledì sera attorno alle 20.30, ai carabinieri che, in poco tempo sono giunti ae sono riusciti a fermare l’segnalata nei pressi del centro sportivo prima che si potesse allontanare. I militari a bordo dell’bianca segnalata hanno però trovato solo tre persone. O la segnalazione non era esatta, o uno di loro era riuscito a dileguarsi. I carabinieri di Pandino hanno controllato l’e vi hanno trovato al suo internoda. Quindi hanno chiesto i documenti ai tre: due non avevano alcun documento e una volta identificati sono risultati clandestini, mentre il terzo è un pregiudicato.