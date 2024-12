Ilrestodelcarlino.it - Capitale della Cultura, quello strano derby

Comunque vada, sarà un successo. Nel(pocole e molto elettorale) umbro-marchigiano formato pastrocchio delle candidature aeuropea2033 succede addirittura che l’ubiqua Urbino stia sia dall’una che dall’altra parte: con la marchigiana Pesaro,italiana2024 in procinto di lanciare la candidatura bis in chiave europea e in perfetta solitudine, ma anche con l’umbra Norcia e la sua Civitas Appenninica, con la quale invece s’è schierata a sorpresa nientemeno che la Regione Marche, peraltro non solo formalmente (una delibera di giunta “senza impegno di spesa”), ma infilando in bilancio un contributo “manina” di 40mila euro direttamente al Comune umbro. Appunto. Ecco una storia in cui non si capisce più nemmeno chi sta con chi e perché, anche se forse in fondo è molto più semplice di quel che sembra.