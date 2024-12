Beni durevoli in crescita | Findomestic prevede aumento del 42% entro il 2024

Quotidiano.net - Beni durevoli in crescita: Findomestic prevede aumento del 4,2% entro il 2024

Nel contesto di stagnazione pressoché generalizzata dei consumi, fanno eccezione i, che crescono più degli altri mercati e chiuderanno ilindel 4,2%, raggiungendo il valore record di 78,3 miliardi. Sono le stime dell'Osservatorio annuale di, realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas in collaborazione con Prometeia. Il risultato è trainato un po' a sorpresa dalla forza del comparto mobilità che, nonostante la crisi dell'auto, è in espansione nel credito al consumo del 7,6% pur con un raffreddamento dei prezzi: il fatturato del settore toccherà i 45,2 miliardi soprattutto grazie all'incremento del 9,6% in valore delle auto usate. Una buona spinta è stata data nel corso dell'anno dagli incentivi statali. Il comparto deiper la casa, invece, dopo la flessione del 2023, rimarrà sostanzialmente invariato (-0,1%), attestandosi a 33,1 miliardi con il rialzo del 6,5% dei piccoli elettrodomestici e il consolidamento dell'1,6% dei grandi elettrodomestici che fanno da contrappeso ai lievi cali previsti nei mobili (-0,2%) e nella telefonia (-0,6%) e alle perdite più consistenti nell'elettronica di consumo (-4,1%) e nell'information technology (-4,4%).