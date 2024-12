Ilgiorno.it - Artigiano in Fiera, Expo dei mestieri: “Fenomeno unico. Che raddoppia”

Milano – La straordinaria partecipazione di pubblico ed espositori di quest’ultima edizione diinci permette di inserire la nostra manifestazione nel novero di quegli eventi che possono definirsi veri e propri “fenomeni”. Un connubiotra visitatori, artigiani e addetti ai lavori, che in quasi trent’anni di storia si è rafforzato – superando la capacità di chi lo organizza – ed è diventato patrimonio di tutti, a partire dalla città e dal territorio che lo ospita. Un modello di integrazione culturale in cui ognuno può essere sé stesso in relazione con gli altri, dove vivere e convivere nel rispetto delle altrui differenze con al centro sempre la persona. I numeri parlano chiaro: dal 30 novembre all’8 dicembre amilano Rho abbiamo contato oltre un milione di visitatori (superando gli ingressi dell’anno scorso), 2.