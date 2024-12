Ilrestodelcarlino.it - Ancona senza tifoseria organizzata: Curva Nord protesta per biglietti limitati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ladorica stavolta ci mette un segno: la pazienza sembra finita e lacomunica che domenica pomeriggio resterà fuori dallo stadio. Troppo pochi iper poter accontentare tutti, molti sarebbero rimasti fuori: è il refrain di un campionato che sta strettissimo a una società come l’, costretta talvolta a fare a meno della propria, come a San Benedetto e ad Ascoli, ma in altre circostanze anche a giocare in stadi sottodimensionati rispetto alla sua storia e alla sua realtà. Tra l’altro in questa circostanza il biglietto a 15 euro più diritti – che peraltro vale per tutti coloro che si recheranno al Mancini – penalizza il popolo degli spalti. Ladorica non ci sta: "La– scrive – comunica che domenica, in occasione della trasferta a Castelfidardo, non parteciperà alla prevendita deie che resterà fuori dal settore.