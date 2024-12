Quifinanza.it - Anche Bezos e Zuckerberg sostengono Trump, donazioni milionarie per il suo insediamento

Dopo Markcon la sua Meta Platforms,Jeffsi unisce alla lista dei grandi donatori per la cerimonia didi Donald. Il fondatore di Amazon e proprietario del Washington Post contribuirà con un milione di dollari, seguendo l’esempio del Ceo di Meta nei giorni scorsi, secondo quanto riportato dalla Cnn.Ma perchè molte aziende tech si stanno avvicinano a? Con i Repubblicani pronti a prendere il controllo della Casa Bianca e di entrambe le camere del Congresso, accompagnati da richieste di una nuova regolamentazione del settore tecnologico, alcuni leader dell’industria stanno cercando di costruire rapporti più distesi con Donald.La donazione diincontrerà il presidente eletto degli Stati Uniti la prossima settimana a Mar-a-Lago, come annunciato dallo stessoil 12 dicembre a Wall Street: “Verrà la prossima settimana in Florida”, ha dichiarato il tycoon.