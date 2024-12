A Christmas Carol la spiegazione del racconto | Ebenezer Scrooge cambia alla fine?

Leggi su Cinefilos.it

, ladel?Pubblicato nel 1834, A(Il Canto di Natale) di Charles Dickens racconta la storia di un vecchio avaro,. L’uomo detesta tutto ciò che la maggior parte di noi considera umano.Nessuno puòrlo, così tre fantasmi del Natale passato, presente e futuro tentano di aiutarlo a riparare la sua vita. Riuscirà are? E come si è verificato un evento così strano? Immergiamoci in questo magico mondo creato da Dickens per scoprirlo:Chi è(nel film del 2009 interpretato da Jim Carrey) è un uomo d’affari meschino che non conosce il significato di compassione e umanità. Disprezza l’idea di festeggiare il Natale. Nel corso degli anni ha accumulato una buona ricchezza, ma continua a sottopagare il suo impiegato, Bob Cratchit, il cui figlio è gravemente malato.