Lettera43.it - Wsj: «Hamas accetterà che l’Idf rimanga a Gaza durante la tregua»

ha comunicato per la prima volta ai mediatori chedi consentire alle forze israeliane deldi rimanere temporaneamente adopo l’entrata in vigore di un accordo di cessate il fuoco. L’ha riferito il Wall Street Journal. Secondo il report, l’organizzazione jihadista ha inoltre fornito ai mediatori un elenco degli ostaggi, tra cui cittadini statunitensi, che rilascerebbe. Vale a dire fino a 30 prigionieriunadi 60 giorni, in cambio della liberazione da parte di Israele di detenuti palestinesi e dell’ingresso di maggiori aiuti umanitari a, hanno riferito i mediatori.L’incontro tra il capo del Mossad e il premier del Qatar per discutere dellaMercoledì 11 dicembre, il capo del Mossad David Barnea ha incontrato a Doha il premier del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani per discutere dell’accordo sugli ostaggi ancora trattenuti nella Striscia e dei negoziati per il cessate il fuoco.