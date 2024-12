Ilfattoquotidiano.it - “Una società ha comprato il mio appartamento e devo lasciarlo. I proprietari vogliono solo turisti”. Le storie di chi rischia lo sfratto con il Giubileo

Con ilalle porte, per molte persone trovare una Roma a prezzi accessibili è diventata ormai un’impresa molto complicata, se non impossibile. Una delle conseguenze dell’anno giubilare, dicono le associazioni che si battono per il diritto all’abitare, è l’aumento del prezzo degli affitti delle case che porta con sé anche un aumento degli sfratti. “Lo stesso Papa ha chiesto un blocco degli sfratti – spiega Margherita Grazioli dei Movimenti per il Diritto all’Abitare – ma nonostante le parole di sostegno del sindaco Gualtieri e del presidente della Regione Rocca, questo blocco non si è ancora concretizzato. Trovare un alloggio ormai è difficilissimo, proprio perché moltipreferiscono sostituire gli inquilini a lungo termine con gli affitti brevi-ci“Proprio per questo sabato 7 dicembre, diverse realtà che vanno dal Movimento per il Diritto all’Abitare, ai comitati che difendono l’ambiente come il coordinamento Si al parco e non allo Stadio, fino ai sindacati di inquilini come Asia Usb sono scesi in piazza Campidoglio a Roma contro ilribattezzato “degli affari”.