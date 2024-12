Lapresse.it - Ue, dal primo gennaio Romania e Bulgaria pienamente in area Schengen

Raggiunto un accordo al Consiglio Affari interni in corso a Bruxelles. Gli Stati membri dell’Ue hanno deciso di rimuovere i controlli sulle persone alle frontiere terrestri interne con e tradal 1°2025: i due Paesi entrerannonell’. “È un momento storico accogliere finalmentecome membri a pieno titolo di. La rimozione dei controlli sulle persone alle frontiere terrestri interne con e tra quegli stati membri è stata una priorità assoluta per la presidenza ungherese e oggi l’abbiamo resa realtà. Questo passo andrà a vantaggio non solo dei cittadini bulgari e rumeni, ma anche dell’UE nel suo complesso”, ha affermato Sandor Pintér, ministro ungherese degli Affari interni, della presidenza di turno Ue. Il percorsoDalla loro adesione all’UE,hanno applicato parti del quadro giuridico di(l’acquis di), comprese quelle relative ai controlli alle frontiere esterne, alla cooperazione di polizia e all’uso del sistema informativo