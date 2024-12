Anteprima24.it - Tubi di eternit a pochi metri dal Fenestrelle, la denuncia di Legambiente

Tempo di lettura: 2 minutiUn telo in plastica blu e qualche nastro bianco e rosso, è questa l’unica protezione attorno aiinabbandonati da mesi a via Zigarelli ad Avellino.Adal torrentee, soprattutto, adalla sede succursale del Convitto Nazionale Pietro Colletta di Avellino, dallo scorso settembre sono presenti dei pericolosiinabbandonati da privati in modo illecito.“Nei primissimi giorni di settembre IrpiniaTv hato la presenza didiabbandonati in via Zigarelli. Lo scorso 5 settembre 2024 la sindaca di Avellino Laura Nargi ha emesso un’ordinanza con la quale si intimavano i proprietari del terreno a provvedere “con urgenza” alla messa in sicurezza dei rifiuti pericolosi presenti nell’area”, spiegano daAvellino – Alveare.