Total audience, cos’è e cosa cambia nella tv italiana

Ladebutterà ufficialmente lunedì 30 dicembre. Disi tratta? E’ un sistema di rilevamento degli ascolti tv che per la prima volta fornisce un dato univoco sugli ascolti di un programma su tutte le piattaforme. Comprese quelle digitali. Gli esperimenti sono in corso ormai da diverse settimane e quindi ora dalla fase di test si passerà a quella di applicazione ufficiale. Quelli di gennaio e febbraio saranno due mesi nei quali i dati saranno ancora probabilmente scorporati, da marzo ogni mattina il tradizionale dato Auditel di ogni programma sarà unico e vedrà accorpate fruizione tradizionale e fruizione digitale. Questo per addetti ai lavori. Ma per il pubblicouna questione molto importante: il successo di un programma è determinato da più fattori e quindi questo determina il suo rinnovo o la sua cancellazione.