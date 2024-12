Tax credit paralizzato | l’ennesima riprova del malgoverno della cultura

Ilfattoquotidiano.it - Tax credit paralizzato: l’ennesima riprova del (mal)governo della cultura

di Angelo Zaccone Teodosi (*)L’Italia non si è mai caratterizzata per un “governo” basato su analisi, studi, valutazioni: il deficit di “evidence-based policy making” è purtroppo diffuso in molti settorisocio-economia nazionale, ma colpisce particolarmente il sistemale, gestito con assoluta discrezionalità dal ministro pro tempore. Si assiste ad un “governo nasometrico” dell’intervento dello Stato, senza adeguate analisi preventive e valutazioni di impatto: il deficit riguarda tutte le industrieli e creative, dall’editoria alla musica passando per i benili. Prevalgono frammentazione di interventi e dispersione di risorse.Nello specifico settore dello spettacolo, nel lontano 1985 l’allora ministro socialista Lelio Lagorio riuscì a riportare ad unità tutti i rivoli e rivoletti del sostegno pubblico al settore, creando il mitico “Fus”, acronimo per “Fondo Unico per lo Spettacolo” (cinema, teatro, lirica, musica, danza, circhi.