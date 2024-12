Lanazione.it - Stupro di gruppo, la verità dell’imputato: "Ha risposto a tutte le domande"

di Laura Valdesi SIENA "Il mio assistito haad ogni domanda, dando spiegazioni a tutto e a tutti. Quindi ha chiarito la sua versione dei fatti sulla sera fra il 30 e il 31 maggio 2021. A questo punto resta solo da convincere il collegio di quella che è stata l’assoluta buona fede del giovane in quanto è successo. Sicuramente riteniamo che ci sia stato il consenso da parte della giovane", si limita a commentare l’avvocato Antonio Voce che, insieme alla collega Filomena D’Amora, assiste Alessandro Cappiello. Il giovane, 27 anni, è accusato del presuntodiche sarebbe avvenuto nei confronti di una studentessa senese. Una vicenda per cui sono stati condannati a sei anni con rito abbreviato Manolo Portanova e Alessio Langella che hanno fatto ricorso in appello. E’ durata oltre due ore la testimonianzadavanti al collegio presieduto da Fabio Frangini.