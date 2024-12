Movieplayer.it - Selena Gomez si sposa: l'annuncio dato sui social e la reazione di Taylor Swift

L'attrice e popstar ha annunciato che presto convolerà a nozze con il partner Benny Blanco, conpronta a fare da damigella d'onore Come ha annunciato lei stessa sui suoi canalisi è fidanzata e presto convolerà a nozze con Benny Blanco. In una serie di scatti con la didascalia "Il mio per sempre inizia adesso.", laha esibito l'anello di fidanzamento, un set da picnic e una in cui si coccola con Blanco. La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2023. Nel maggio 2024, Blanco aveva già dichiarato di essere propenso a vedere il matrimonio nel loro futuro. E ora l'del fidanzamento ufficiale, che ha portato perfinoa richiedere a gran voce di poter fare .