Santa Lucia I ragazzi irresistibili e Beethoven | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

L’arrivo diin diverse località, lo spettacolo “I” al Teatro Donizetti e il duo pianistico Michele Campanella e Monica Leone che eseguirà al Teatro Sociale la Nona Sinfonia dinella geniale trascrizione di Franz Liszt. Non mancano il cineforum, spettacoli e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 12 dicembre.Oggi alle 16.45 alla biblioteca Ambiveri disi terrà un nuovo appuntamento con “Ci incontriamo in un libro?”, rassegna che propone letture nelle biblioteche della città per bambini dai 4 agli 8 anni.Oggi alle 16.45 alla biblioteca Regeni, a, si terrà un nuovo appuntamento con “Un mondo di storie”, ciclo di letture per bambini dai 4 ai 7 anni in italiano e arabo. La stessa storia ma raccontata in due lingue diverse, per esplorare linguaggi nuovi all’insegna dell’avventura e della lettura.