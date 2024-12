Roma la banda di Robin Hood contro gli affitti brevi Le key box sabotate a Trastevere e il manifesto | La casa è un diritto

Leggi su Open.online

Non è la foresta di Sherwood, ma il fine della cosiddettadi” è molto simile a quello del famoso eroe popolare britannico a cui si ispirano. Lo si intuisce già dal loro: «Non è una questione di sicurezza. Non è una questione di decoro. Laè un, non una gallina dalle uova d’oro». Il messaggio, lasciato da soggetti non ancora identificati, accompagna i sabotaggi delle key box degli appartamenti messi in affitto nella Capitale. La, come scrive Repubblica, applica degli adesivi sulle cassette di sicurezza che permettono il check in a distanza in modo da renderle inutilizzabili.I sabotaggiColla e sticker sugli smart locker di. E il cappello dicon le istruzioni per il sabotaggio fai da te. ANSA/US ATTIVISTI AZIONEI sabotaggi avvengono sempre di notte e diverse sono le zone colpite: Pigneto, Cavalleggeri, Monti, Monteverde, Esquilino,