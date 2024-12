Ilpiacenza.it - Piacenza: piogge intense e impianti al massimo del funzionamento

Da inizio anno alla fine di novembre è piovuto circa il 60-70% in più rispetto alla media degli ultimi dieci anni. Alla diga di Mignano, a Vernasca, il volume di acqua in ingresso all’invaso (cioè la pioggia che dalle colline a monte dello sbarramento è scolata in diga) è stato di oltre 66.