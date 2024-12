Lanazione.it - Paura alla fermata, studente colpito dal bus. La corsa in ospedale

Leggi su Lanazione.it

Volterra (Pisa), 12 dicembre 2024 –di un bus che stava trasportando un gruppo di studenti da Saline quando uno di loro, sceso dal mezzo, si è fiondato di fronte al gigante a quattro ruote impattando con esso. Il giovanissimo è caduto a terra ed è stato trasportato all’cittadino. Per fortuna, non ha riportato gravi traumi ma solo piccole lesioni. Il fatto è accaduto ieri quando il mezzo pubblico, proveniente da Saline, ha fatto stopche si trova sotto il supermercato Coop. Un punto molto insidioso. Ecco la ricostruzione di Alessandro Gafforio della Cgil Autobus Trasporti. “, il ragazzo è sceso dporta posteriore insieme a altri 3 giovani. Il conducente ha messo in campo tutte le norme di sicurezza per ripartire, come il controllo visivo degli specchietti e quello delle telecamere, e ha controllato la strada per mettersi di nuovo in marcia.