Palermo università fantasma italo-bosniaca | evase le tasse sequestro per oltre 3 milioni

Leggi su Dayitalianews.com

L’indagine sull’fittiziaJean Monnet diha raggiunto un punto cruciale. I finanzieri del Comando provinciale hanno applicato un provvedimento dipreventivo d’urgenza, disposto dalla Procura e successivamente confermato dal giudice per le indagini preliminari (gip), per una somma superiore a 3,5di euro. Ilè stato eseguito nei confronti della fondazione Zaklada Europa, responsabile della gestione delle attività formative del Dipartimento di Studi Europei Jean Monnet. La fondazione Zaklada avrebbe omesso di dichiarare al fisco lescolastiche, comprese tra 3.500 e 26.000 euro annui, versate da800 studenti provenienti da tutta Italia per frequentare corsi di laurea e scuole di specializzazione, principalmente in ambito sanitario, che non erano riconosciuti dal Ministero dell’